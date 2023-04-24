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Продажа квартир в Царево

Tsarevo
8
Ahtopol
2
Квартира В архив
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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tsarevo, Болгария
68 м² 4 Этаж
€ 73,010
ID 29526930We offer for sale a 2-room apartment on the first line of the sea in the 4-star R…
Квартира 2 спальни в Sinemorets, Болгария
Квартира 2 спальни
Sinemorets, Болгария
84 м² 1 Этаж
€ 67,320
ID 30945360Complex "Apolonia Palace" SinemoretsPrice: 68 000 euroLocality: SinemoretsRooms: …
Квартира 2 спальни в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tsarevo, Болгария
71 м² 2 Этаж
€ 82,566
ID 30553298Cost: 83,400 euroLocality: TsarevoTotal area: 71.29 sq.m.Floor: 2Rooms: 2Support …
Квартира в Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
45 м² 5 Этаж
€ 48,411
ID 22036435For sale it is offered : Studio in the Escada Beach complex with sea view.Cost: 4…
Квартира 2 спальни в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tsarevo, Болгария
76 м² 1 Этаж
€ 65,913
28813800Apartments in the complex on the first line are offered for saleLocality: Tsarevo (N…
Квартира 2 спальни в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tsarevo, Болгария
75 м² 4 Этаж
€ 101,430
#27897620 We offer a spacious and bright one-bedroom apartment on the first line of the sea …
Квартира в Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
65 м²
€ 70,000
Здание расположено  в кв. "Лазурь" в г. Ахтопол на первой линии моря. Аб…
Квартира 2 спальни в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tsarevo, Болгария
101 м² 2 Этаж
€ 99,000
#26043379Offered for sale:One-bedroom apartment in "Vris" apart-hotelCost: 100 000 eurosLoca…
Квартира в Tsarevo, Болгария
Квартира
Tsarevo, Болгария
Цена по запросу
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи «Комплекс отдыха жилых зданий с коммерческо…
Квартира 2 комнаты в Tsarevo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Tsarevo, Болгария
2 Количество комнат 65 м²
€ 57,000
Василико I, II и III - здания, расположенные на южном побережье Черного моря, всего в 150 …
Квартира 1 комната в Tsarevo, Болгария
Квартира 1 комната
Tsarevo, Болгария
1 Количество комнат 45 м²
€ 46,000

Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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