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Квартиры с бассейном в Tsarevo, Болгария

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Lozenets, Болгария
Квартира 1 комната
Lozenets, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Предлагаем просторную меблированную двухкомнатную квартиру на ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ в комплексе …
$75,926
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Агентство
GINY DOM
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Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

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