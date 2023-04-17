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Купить недвижимость в Приморско, Болгария

Primorsko
19
Kiten
13
38 объектов найдено
Дом 4 спальнив Lozenets, Болгария
Дом 4 спальни
Lozenets, Болгария
206 м² 1 Этаж
€ 317,520
ID 30333152Beautiful, modern and well-maintained two-storey house in a quiet picturesque pla…
Квартира 1 спальняв Yasna Polyana, Болгария
Квартира 1 спальня
Yasna Polyana, Болгария
1 ванных комнат 66 м²
€ 59,950
Квартира 1 спальняв Yasna Polyana, Болгария
Квартира 1 спальня
Yasna Polyana, Болгария
1 ванных комнат 81 м²
€ 69,950
Квартира 2 спальнив Primorsko, Болгария
Квартира 2 спальни
Primorsko, Болгария
59 м² 3 Этаж
€ 90,000
ID28962442One-bedroom apartment with a view of the forest in a gated complexPrice: 90,000 eu…
Квартира 2 спальнив Primorsko, Болгария
Квартира 2 спальни
Primorsko, Болгария
61 м² 1 Этаж
€ 61,000
ID28981034One-bedroom apartment in the elite Green Paradise complex in PrimorskoPrice: 61,00…
Квартира 3 спальнив Primorsko, Болгария
Квартира 3 спальни
Primorsko, Болгария
106 м² 4 Этаж
€ 125,000
ID28976256Two-bedroom apartment with a view of the forest and the pool in a gated complexPri…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
30 м² 5 Этаж
€ 45,000
Green Paradise 5 является пятой фазой круглогодичного комплекса закрытого типа The Green Par…
Квартира 1 спальняв Primorsko, Болгария
Квартира 1 спальня
Primorsko, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5 Этаж
€ 110,000
Представляем Вашему вниманию новый комплекс „Green Paradise Deluxe”, который расположен на п…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
59 м² 3 Этаж
€ 62,000
Предлагаем Вашему вниманию двухкомнатный апартамент в новый комплекс Green Paradise 2, проек…
Квартира 1 комнатав Primorsko, Болгария
Квартира 1 комната
Primorsko, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4 Этаж
€ 59,000
Комплекс является по своей концепции уникальным, так как  он расположен в дубовой роще на ок…
Квартира 2 спальнив Primorsko, Болгария
Квартира 2 спальни
Primorsko, Болгария
50 м² -1 Этаж
€ 54,488
#27895332 We offer a one-bedroom apartment with a minimum maintenance fee in a quiet, pictur…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
51 м² 2 Этаж
€ 45,468
ID27657754ASK complex, studio, PrimorskoStudio, in the complex "ASK", located in Primorsko-i…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
51 м² 2 Этаж
€ 45,468
ID27658238ASK complex, studio, PrimorskoStudio, in the complex "ASK", located in Primorsko-i…
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
37 м²
€ 45,073
Комплекс апартаментов в 100 метрах от пляжа, курортный поселок Лозенец Преимущества -К…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
€ 156,000
Апартамент с 3-мя спальнями и просторными террасами в современном комплексе всего в 10 мин…
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
€ 80,000
Аттрактивный участок для строительства однофамильного дома в престижном и одном из лучших че…
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
49 м²
€ 58,900
Люксовый комплекс на первой линии моря в курортном поселке Лозенец, 65 км от г. Бургас. …
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
58 м²
€ 59,500
Современный  жилой апарт-комплекс для круглогодичного проживания всего в 10 мин. ходь…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
54 м²
€ 59,000
Жилой комплекс в курортном городе Приморско Преимущества: -расположен в дубовой роще в…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
57 м²
€ 34,500
Меблированная студия в комплексе с удобствами, курортный город Приморско Местоположение…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
58 м²
€ 110,000
Красивый жилой комплекс в центральной части курортного города Приморско, в близости от мор…
Квартирав Primorsko, Болгария
Квартира
Primorsko, Болгария
59 м²
€ 62,000
Жилой комплекс в курортном городе Приморско   Преимущества - В 450 метрах от пл…
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
241 м²
€ 275,712
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. …
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
75 м²
€ 74,930
Полностью самостоятельный комплекс с квартирами для отдыха, построенный в парковой зоне у …
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
145 м²
€ 158,000
Коттеджный посёлок в 3 км. от курортного поселка Лозенец.    Местоположение …
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
59 м²
€ 54,990
Полностью самостоятельный комплекс с квартирами для отдыха, построенный в парковой зоне у …
Квартирав Lozenets, Болгария
Квартира
Lozenets, Болгария
50 м²
€ 70,238
Фешенебельный  курортный комплекс среди уникального парка у самой пляжной полосы в жи…
Квартирав Yasna Polyana, Болгария
Квартира
Yasna Polyana, Болгария
€ 46,000
Квартирав Yasna Polyana, Болгария
Квартира
Yasna Polyana, Болгария
€ 52,000
Квартира расположена на 2 этаже в новом четырехэтажном кирпичном доме /2008 г./ на первой …
Квартирав Yasna Polyana, Болгария
Квартира
Yasna Polyana, Болгария
125 м²
€ 105,000

Параметры недвижимости в Приморско, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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