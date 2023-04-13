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Купить пентхаус в Болгарии

Софийская область
4
София
2
Nesebar
1
Бургасская область
1
Витоша
1
Святой Влас
1
Пентхаус В архив
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5 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 спальни
Святой Влас, Болгария
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² 6/6 Этаж
€ 450,000
300 кв. Пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе Посейдон, Несебр Комплекс …
Пентхаусв София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
427 м² 11/12 Этаж
€ 424,865
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается многокомнатная квартира, пентхаус, в. Медицинская акад…
Пентхаусв Витоша, Болгария
Пентхаус
Витоша, Болгария
218 м² 3/5 Этаж
€ 290,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира в. Buxton. Рядом с основными бул…
Пентхаусв София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
427 м² 11/12 Этаж
€ 424,865
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира, пентхаус, в. Ипподром. Он состо…
Пентхаус 3 спальнив Софийская область, Болгария
Пентхаус 3 спальни
Софийская область, Болгария
3 ванных комнат 160 м²
€ 1,200,000
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…

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