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Квартиры в Изгрев, Болгария

трехкомнатные
3
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18 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Изгрев, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Bestay Property presents for sale a penthouse with double garage and ideal parts of the land…
€495,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Изгрев, Болгария
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Изгрев, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
€650,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением в Изгрев, Болгария
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Изгрев, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Bestay Property presents an investment property in Lozenets, Sofia. The luxury studio is loc…
€130,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением в Изгрев, Болгария
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с центральным отоплением
Изгрев, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Bestay Property presents to you a bright new investment apartment at a reduced price in the …
€275,000
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
Площадь 165 м²
Этаж 11/17
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается панорамная четырехкомнатная квартира в Изтоке. Недвижимос…
€500,000
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
€54,000
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
Площадь 91 м²
€113,750
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
€50,000
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
Трехкомнатная квартира в городе София, жилой район „Лозенец“, в близости от Южного парка. …
€98,000
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
Площадь 172 м²
Преимущества -отличное местоположение; -„Лозенец“ – один из самых престижных районов д…
€197,000
Квартира 3 спальни в Изгрев, Болгария
Квартира 3 спальни
Изгрев, Болгария
Комнаты 5
Площадь 193 м²
€380,000
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
Цена по запросу
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
Цена по запросу
Квартира в Изгрев, Болгария
Квартира
Изгрев, Болгария
LOZENETS RESIDENCE - это эксклюзивное многофункциональное здание, расположенное в одном из…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Изгрев, Болгария
Квартира 2 комнаты
Изгрев, Болгария
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€86,412
Квартира с Spalni в Изгрев, Болгария
Квартира с Spalni
Изгрев, Болгария
Здание  расположено рядом с южной периферией Парка Ловен, на бульваре «GM». Димитров "до п…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с Spalni в Изгрев, Болгария
Квартира 3 комнаты с Spalni
Изгрев, Болгария
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» предлагает потрясающую трехкомнатную квартиру возле парка…
€108,000
Квартира 2 комнаты в Изгрев, Болгария
Квартира 2 комнаты
Изгрев, Болгария
Комнаты 2
Площадь 85 м²
€77,000

Параметры недвижимости в Изгрев, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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