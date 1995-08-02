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Купить квартиру в Добриче, Болгария

Добрич
76
Balchik
22
Kavarna
8
Shabla
1
Suvorovo
1
Valchi Dol
1
Квартира В архив
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86 объектов найдено
Квартира 5 спаленв Albena Resort, Болгария
Квартира 5 спален
Albena Resort, Болгария
300 м² 1 Этаж
€ 525,280
ID 31077872Cost: 536 000 euroLocality: Albena, Izgrev localityTotal area: 300 sq.m. living a…
Квартира 2 спальнив Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 48,990
Просторная 2-комнатная квартира с видом на море / бассейн в комплексе Гларус, Каварна Мы ра…
Квартира 2 спальнив Kavarna, Болгария
Квартира 2 спальни
Kavarna, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 2/4 Этаж
€ 48,990
Светлая квартира с 2 кроватями и видом на море / бассейн в комплексе Гларус, Каварна IBG Re…
Квартирав General Kolevo, Болгария
Квартира
General Kolevo, Болгария
€ 75,000
Дом в тихом и спокойном селе,  в 11 км от г. Добрич и в 60 км от Варны и аэ…
Квартира 1 спальняв Trastikovo, Болгария
Квартира 1 спальня
Trastikovo, Болгария
2 ванных комнат 105 м²
€ 97,000
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
48 м² 8 Этаж
€ 68,432
Золотые пески – уникальный курорт, расположенный среди большого природного парка и сочетающи…
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
118 м² 5 Этаж
€ 154,500
Предлагем Вам рассмотреть в пригороде г. Варна. Апартамент с двумя спальнями на берегу моря.…
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
95 м² 8 Этаж
€ 133,900
Предлагем Вам рассмотреть в пригороде г. Варна. Апартамент с одной спальней на берегу моря. …
Квартирав Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
€ 57,500
Продается этаж от дома в курортном поселке Кранево, в 24 км от г. Варна. Преимущества …
Квартирав Topola, Болгария
Квартира
Topola, Болгария
€ 99,000
Предлагаем дом в спокойной и живописной местности с прекрасной природой, в 10 км от г. Бал…
Квартирав Kranevo, Болгария
Квартира
Kranevo, Болгария
48 м²
€ 83,680
Уютный жилой дом с апартаментами в спокойном курортном поселке Кранево, в 3 км от популярн…
Квартирав Bliznatsi, Болгария
Квартира
Bliznatsi, Болгария
€ 264,500
Предлагаем на продажу готовый бизнес, действующий гостевой дом, расположенный всего в 3 км…
Квартирав Добрич, Болгария
Квартира
Добрич, Болгария
€ 499,000
  Отличный двухэтажный дом в центральной части города Добрич, Болгария.   …
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
€ 91,750
    Апартамент с одной спальней  и в самом роскошном комплексе „А…
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
€ 57,876
Большое студио  и в самом роскошном комплексе „Аргишт Партез“  на зн…
Квартирав Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
€ 138,000
Отличный дом для постоянного проживания в спокойном селе, всего в 25 км от города Варна. …
Квартирав Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
66 м²
€ 72,000
Жилой комплекс в городе Балчик на северном черноморском побережье Болгарии Местоположен…
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
€ 89,700
Меблированный апартамент с 1-й спальней, в современном комплексе в центре знаменитого черн…
Квартирав Kichevo, Болгария
Квартира
Kichevo, Болгария
€ 280,000
Трехэтажный дом с прекрасной морской панорамой в м. Траката, Варна Преимущества:  …
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
€ 46,000
Меблированная студия с прекрасным видом на море в курорте Золотые пески.   Преимуще…
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
€ 97,000
Апартамент расположен в комплексе Аргишт Партез, на 5-ом этаже, с видом на море и бассейн …
Квартирав Kichevo, Болгария
Квартира
Kichevo, Болгария
€ 110,000
Просторный участок с морской панорамой в Варне, в тихом и спокойном месте пригородной зоны…
Квартирав Bliznatsi, Болгария
Квартира
Bliznatsi, Болгария
€ 33,000
Предлагаем на продажу участок  для строительства дома в селе Близнаци, в 23 км от цен…
Квартирав Sredno Selo, Болгария
Квартира
Sredno Selo, Болгария
€ 39,000
Реновированный дом с садом в живописном селе в области Варна.   Преимущества -К…
Квартирав Osenovo, Болгария
Квартира
Osenovo, Болгария
€ 46,700
Апартамент с одной спальней с видом на море, в престижном апарт-отеле на знаменитом курорт…
Квартирав Kichevo, Болгария
Квартира
Kichevo, Болгария
€ 250,000
Массивный двухэтажный дом в тихом и спокойном месте пригородной зоны Траката, город Варна.…
Квартирав Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
€ 149,000
Двухэтажный дом, выполненный в старом болгарском стиле, всего в 25 км от города Варна. …
Квартирав Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
€ 70,000
Двухэтажный массивный дом с великолепной панорамой в курортном городе Балчик. Преимущес…
Квартирав Balchik, Болгария
Квартира
Balchik, Болгария
€ 135,000
Двухэтажный дом с бассейном и морской панорамой в живописном месте, в близости от курортно…
Квартирав Shtipsko, Болгария
Квартира
Shtipsko, Болгария
€ 55,000
Здание, подходящее для ведения бизнеса, в 50 км от Варны. Преимущества -Варненская обл…

Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитное
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