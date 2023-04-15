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Купить таунхаус в Бургасская область, Болгария

Бургас
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Бургас, Болгария
Таунхаус 2 спальни
Бургас, Болгария
3 ванных комнат 170 м²
€ 258,000

Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

недорогая
элитное
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