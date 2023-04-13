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Купить квартиру в Витебской области, Беларусь
Орша
165
Новополоцк
34
Витебск
32
Полоцк
28
Барань
13
Бабиничский сельский Совет
5
Ветринский сельский Совет
2
Высоковский сельский Совет
2
Солоникский сельский Совет
2
Устенский сельский Совет
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Браслав
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Веркудский сельский Совет
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Кохановский сельский Совет
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Осинторфский сельский Совет
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313 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Болбасово, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
5/5 Этаж
€ 10,912
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
4/10 Этаж
€ 35,918
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки по ул. Марка Фрадкина. Расположена на 4-ом…
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 36,372
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
59 м²
3/3 Этаж
€ 20,914
Продается аккуратная, просторная Трёхкомнатная квартира по адресу: г.Орша, ул. 1-я Молодежна…
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
1/5 Этаж
€ 12,548
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 22,642
Предлагаем Вашему вниманию недорогую 3-комнатную квартиру в г.Витебске по ул.Шумилинской. Кв…
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
1/10 Этаж
€ 39,100
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки в Медцентре. Расположена на 1-ом этаже 10-…
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/9 Этаж
€ 37,282
Предлагаем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру по ул. Терешковой, 26. Расположена на 5-ом…
Квартира 2 комнаты
Болбасово, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
2/4 Этаж
€ 11,366
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
2/5 Этаж
€ 15,913
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
6/10 Этаж
€ 39,009
В продаже уютная двухкомнатная квартира в кирпичном доме 1996 года постройки. Квартира обору…
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
53 м²
5/5 Этаж
€ 30,007
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
3/9 Этаж
€ 29,098
Продается уютная двухкомнатная квартира по адресу г.Орша, ул. Флерова, д.3 на третьем этаже …
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
3/5 Этаж
€ 19,550
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
2/5 Этаж
€ 18,186
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
3/9 Этаж
€ 13,185
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
3/3 Этаж
€ 15,004
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат
95 м²
6/10 Этаж
€ 54,558
Вашему вниманию предлагаем 4-комнатную квартиру по ул. Правды в районе 3-ей гимназии. Кварти…
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
7/10 Этаж
€ 28,098
Продаётся однокомнатная квартира новой планировки по ул. Медицинская. Расположена на 7 этаже…
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 22,733
Квартира 2 комнаты
Барань, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается теплая, уютная 2-х комнатная квартира в г. Барань, по ул. Парковая д. 7 на втором …
Квартира
Витебск, Беларусь
40 м²
€ 15,458
Продаётся полдома с газовым отоплением, водопроводом, местной канализацией (оплачена врезка …
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
4/9 Этаж
€ 22,733
Продаётся однокомнатная квартира по проспекту Строителей в районе ТЦ Мега, ТЦ Трио. Располож…
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
2/5 Этаж
€ 30,007
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 20,914
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
1/5 Этаж
€ 15,458
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
4/5 Этаж
€ 30,007
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 39,100
Квартира 4 комнаты
Барань, Беларусь
4 Количество комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 17,095
Продается четырёхкомнатная квартира по адресу г Барань, ул. Сорокина д.8 на первом этаже пят…
Квартира 3 комнаты
Болбасово, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
1/5 Этаж
€ 25,461
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь
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