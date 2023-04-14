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Купить коттедж в Орша, Беларусь

Коттедж В архив
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12 объектов найдено
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
183 м²
€ 90,482
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
289 м²
€ 38,002
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
448 м²
€ 316,686
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 108,578
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
276 м²
€ 89,577
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
195 м²
€ 235,253
Продается пятикомнатный коттедж в Царском селе. Общая площадь дома -194,5 кв.м., жилая 73,7 …
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
128 м²
€ 135,723
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
306 м²
€ 316,686
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
144 м²
€ 76,910
House d. Country1 level, walls - gas-silicate block, roof - soft tiles, year of construction…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
200 м²
€ 72,385
House level 2, walls - block, roof - metal tiles, year of construction 2021, internal area o…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
218 м²
€ 135,723
 Предложение для ценителей комфортного проживания в городе Орша. Благоустроенный коттед…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
267 м²
€ 76,910
Tsarskoye selo3 level cottage, walls - gas silicate block, roof - cipher, year of constructi…

Параметры недвижимости в Орша, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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