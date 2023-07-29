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Продажа коттеджей в Минске
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27 объектов найдено
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Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
6
4
523 м²
4
Предлагаем вашему вниманию просторный стильный коттедж в тихом живописном месте г. Минс…
€ 534,835
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Коттедж
Минск, Беларусь
392 м²
Коттедж во Фрунзенском районе полностью готовый к проживанию! Дом р…
€ 407,019
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Коттедж
Минск, Беларусь
193 м²
Современный дом с центральными коммуникациями, системой «умный дом» и евроотделк…
€ 244,755
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Коттедж
Минск, Беларусь
360 м²
3 уровневый коттедж на участке 5.52 соток, рядом лес, водоем, живописное место, …
€ 589,225
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Коттедж
Минск, Беларусь
1 658 м²
Продаётся трёхэтажный дом, общей площадью 1658 м2. Дом располагается на участке 22,8 соток. …
€ 997,150
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Коттедж
Минск, Беларусь
344 м²
Стильный ДОМ премиум-класса в черте города. Уникальное предложение ДОМ VIP класса. &nb…
€ 361,694
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Коттедж
Минск, Беларусь
454 м²
Современный модный коттедж, расположенный в г. Минске ул. Рябинницкая 2015 г.п., два уровня …
€ 1,087,800
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Коттедж
Минск, Беларусь
1 152 м²
Продается блокированный жилой дом с тремя входами 2-й переулок Тульский дом 13. Участ…
€ 905,594
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Коттедж
Минск, Беларусь
826 м²
Блокированный жилой дом на две квартиры, расположен по адресу г. Минск, ул. Поставская д., 5…
€ 843,045
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Коттедж
Минск, Беларусь
400 м²
Продается уникальный коттедж в Минске по ул. Тульская, идеальное сочетание цены …
€ 452,344
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Коттедж
Минск, Беларусь
214 м²
Продается коттедж в Центральном районе Минска Ул. Пригородная Параметры: 428(СНБ) , 21…
€ 389,795
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Коттедж
Минск, Беларусь
378 м²
Просторный и уютный дом для Вас. Коттедж г. Минск ул. Широкая. Площадь дом 326.4 (по С…
€ 262,885
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Коттедж
Минск, Беларусь
307 м²
Коттедж с рациональной планировкой и отлично организованным пространством. Коттедж обж…
€ 235,690
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Коттедж
Минск, Беларусь
274 м²
Продажа коттеджа Кольцова 4-пер. Продажа отдельно-стоящего коттеджа. Площадь по СНБ 27…
€ 226,625
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Коттедж
Минск, Беларусь
327 м²
Продажа коттеджа ул. Будславская. Коттедж под чистовую отделку, был построен в 2005 году. Ст…
€ 176,768
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Коттедж
Минск, Беларусь
371 м²
Трёхэтажный таунхаус с просторной террасой, бассейном и личной парковкой. Таунхаус расположе…
€ 407,925
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
351 м²
Одноквартирный жилой дом с земельным участком (в частной собственности)…
€ 589,225
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
328 м²
Продается уютный коттедж в г Миске ,с участком 7.5 соток в частной собственности…
€ 385,263
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
225 м²
Продается большой, светлый, уютный 2х уровневый коттедж в стиле «Дуплекс» имеющи…
€ 216,654
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Коттедж 4 спальни
Минск, Беларусь
10
4
498 м²
2
Стоимость 1.850.000$ включает в себя: Навесные фасады «Laminam» (размер…
€ 1,677,025
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Коттедж
Минск, Беларусь
366 м²
Отличный коттедж в г.Минске в престижной застройке. Полностью готовый коттедж для сем…
€ 290,080
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Коттедж
Минск, Беларусь
543 м²
Дом в Минске Отличное выгодное предложение недвижимости на перспективу. Жилой дом в г…
€ 215,294
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
404 м²
4
Коттедж расположен в элитной части столицы Беларуси - в Минске, где живет сообщество известн…
€ 1,359,750
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
404 м²
4
Коттедж расположен в элитной части столицы Беларуси - в Минске, где живет сообщество известн…
€ 1,359,750
Рекомендовать
Коттедж
Минск, Беларусь
69 м²
Отличный дом в г.Минске. Рядом магазин Outleto, асфальт до дома. Тротуарная плитка во дворе,…
€ 78,866
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Коттедж
Минск, Беларусь
430 м²
Продается VIP коттедж в элитном районе г.Минска. Построен по проекту известного архитектора …
Цена по запросу
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Коттедж
Минск, Беларусь
589 м²
Продается просторный коттедж в Центральном районе г. Минска - коттедж располагается в двух у…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь
с бассейном
недорогая
элитная
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