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Продажа коттеджей в Минске

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27 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию просторный стильный коттедж в тихом живописном месте г. Минс…
€ 534,835
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 392 м²
    Коттедж во Фрунзенском районе полностью готовый к проживанию!  Дом р…
€ 407,019
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 193 м²
Современный дом с центральными коммуникациями, системой «умный дом» и евроотделк…
€ 244,755
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 360 м²
3 уровневый коттедж на  участке 5.52 соток,  рядом лес, водоем, живописное место, …
€ 589,225
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 1 658 м²
Продаётся трёхэтажный дом, общей площадью 1658 м2. Дом располагается на участке 22,8 соток. …
€ 997,150
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 344 м²
Стильный ДОМ премиум-класса в черте города. Уникальное предложение ДОМ  VIP класса. &nb…
€ 361,694
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 454 м²
Современный модный коттедж, расположенный в г. Минске ул. Рябинницкая 2015 г.п., два уровня …
€ 1,087,800
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 1 152 м²
Продается блокированный жилой дом с тремя входами   2-й переулок Тульский дом 13. Участ…
€ 905,594
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 826 м²
Блокированный жилой дом на две квартиры, расположен по адресу г. Минск, ул. Поставская д., 5…
€ 843,045
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается  уникальный коттедж в Минске по ул. Тульская, идеальное  сочетание цены …
€ 452,344
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается коттедж в Центральном районе Минска Ул. Пригородная  Параметры: 428(СНБ) , 21…
€ 389,795
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 378 м²
 Просторный и уютный дом для Вас. Коттедж г. Минск ул. Широкая. Площадь дом 326.4 (по С…
€ 262,885
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 307 м²
Коттедж с  рациональной планировкой и отлично организованным пространством. Коттедж обж…
€ 235,690
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 274 м²
Продажа коттеджа Кольцова 4-пер. Продажа отдельно-стоящего  коттеджа. Площадь по СНБ 27…
€ 226,625
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 327 м²
Продажа коттеджа ул. Будславская. Коттедж под чистовую отделку, был построен в 2005 году. Ст…
€ 176,768
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 371 м²
Трёхэтажный таунхаус с просторной террасой, бассейном и личной парковкой. Таунхаус расположе…
€ 407,925
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 351 м²
      Одноквартирный жилой дом с земельным участком (в частной собственности)…
€ 589,225
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 328 м²
Продается уютный коттедж  в г Миске ,с участком  7.5 соток в частной собственности…
€ 385,263
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 225 м²
Продается большой, светлый, уютный 2х уровневый коттедж в стиле «Дуплекс» имеющи…
€ 216,654
Коттедж 4 спальни в Минск, Беларусь
Коттедж 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Количество этажей 2
Стоимость 1.850.000$ включает в себя:  Навесные фасады «Laminam» (размер…
€ 1,677,025
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 366 м²
Отличный коттедж в г.Минске в престижной застройке.   Полностью готовый коттедж для сем…
€ 290,080
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 543 м²
Дом в Минске   Отличное выгодное предложение недвижимости на перспективу. Жилой дом в г…
€ 215,294
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 404 м²
Количество этажей 4
Коттедж расположен в элитной части столицы Беларуси - в Минске, где живет сообщество известн…
€ 1,359,750
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 404 м²
Количество этажей 4
Коттедж расположен в элитной части столицы Беларуси - в Минске, где живет сообщество известн…
€ 1,359,750
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 69 м²
Отличный дом в г.Минске. Рядом магазин Outleto, асфальт до дома. Тротуарная плитка во дворе,…
€ 78,866
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 430 м²
Продается VIP коттедж в элитном районе г.Минска. Построен по проекту известного архитектора …
Цена по запросу
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 589 м²
Продается просторный коттедж в Центральном районе г. Минска - коттедж располагается в двух у…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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