Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Лидский район
  5. Коттеджи

Купить коттедж в Лидский район, Беларусь

Лида
2
Коттедж В архив
Очистить
2 объекта найдено
Коттеджв Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
156 м²
€ 47,503
Продается дом по улице Айвазовского(район Слобода). Общая площадь дома дома 156 м. кв., жила…
Коттеджв Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
188 м²
€ 153,819
Продается просторный, уютный, двухэтажный коттедж,  общей площадью 188,1 м2, площадь вс…

Параметры недвижимости в Лидский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти