Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Крупицкий сельский Совет

Жильё в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

13 объектов найдено
Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 53,981
Продаётся дом для круглогодичного проживания! Адрес: д. Столбуновичи, ул. Центральная ❤️ Уни…
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
247 м²
€ 234,038
Высококлассный двухуровневый коттедж в аг. Крупица! Адрес: аг. Крупица, ул. Слуцкая  ❤️…
Коттедж в Пятевщина, Беларусь
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
304 м²
€ 211,508
Стильный коттедж из бруса на большом участке! Адрес: д. Пятевщина, ул. Радужная ❤️Просторный…
Дом в Пятевщина, Беларусь
Дом
Пятевщина, Беларусь
52 м²
€ 27,036
Объект представляет собой отличный ровный участок площадью 25 соток с параметрами 100х25 мет…
Квартира 3 комнаты в Крупица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупица, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 42,356
Продается или ОБМЕНИВАЕТСЯпросторная, светлая, теплая квартира с земельным участком и баней …
Коттедж в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 36,047
Дом расположен в 23 км. от МКАД Минская обл., Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Каралино, ул. Л…
Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
270 м²
€ 287,478
Дом для повседневной жизни в самом живописном месте, о котором можно только мечтать! Большой…
Коттедж в Пятевщина, Беларусь
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
248 м²
€ 87,866
Продаётся дом для дружной семьи. Современная отличная планировка одноэтажного дома, с целью …
Коттедж в Пятевщина, Беларусь
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
161 м²
€ 63,083
Продается коттедж с выгодным расположением, в непосредственной близости от Минска. д. Пятевщ…
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 252,332
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…
Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
316 м²
€ 132,474
Заезжай и живи! Все для спокойной жизни! Слуцкое направление, до Минска 22 км,осуществляется…
Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 16,221
Продается дом под снос с участком 15 соток. п.Аннополь Участок ровный, квадратной формы, ого…
Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
287 м²
€ 68,490
Продаётся дом в а/г. Крупица ул.Успенкая (17 км от МКАД в Слуцком направлении). Общая площад…

Параметры недвижимости в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти