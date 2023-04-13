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Купить земельный участок в Беларуси

557 объектов найдено
Земельные участкив Минск, Беларусь
Земельные участки
Минск, Беларусь
1 250 м²
€ 4,000,000
В историческом центре в 5 районе на бульварном кольце Сент Иштван, рядом с мостом Маргит в и…
Земельные участкив Острошицкий Городок, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий Городок, Беларусь
€ 7,274
Продается участок под строительство жилого дома в населенном пункте с развитой инфраструктур…
Земельные участкив Брест, Беларусь
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 35,918
Лот 7077. В настоящее время найти земельный участок в городе Бресте стало настоящей проблемо…
Земельные участкив Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
€ 9,093
Лот 7083. Звоните для более подробной информации Участок 8,01 сотки в садовом товариществе в…
Земельные участкив Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 3,455
Участок в СТ "Кристалл-сад" в Воложинском районе, рядом с д.Турковщина. Маршрутки …
Земельные участкив Руденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Руденский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 14,458
Продаётся участок в живописном месте возле поселка Дружный Адрес: СТ Остров-Чайка ❤️ Продажа…
Земельные участкив Семёновичи, Беларусь
Земельные участки
Семёновичи, Беларусь
63 м²
€ 11,366
Продается участок с домом в белорусских традициях, на берегу реки Усса! Минская обл., Узденс…
Земельные участкив Зароновский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Зароновский сельский Совет, Беларусь
€ 1,364
Продается земельный участок в дачном кооперативе "Родник-Зароново". Площадь участк…
Земельные участкив Петришковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 7,274
Участок правильной формы, ровный. На участке есть – вода, электричество. Все подробнос…
Земельные участкив Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 4,819
Продается дача в Молодечненском направлении, 35 км от МКАД в красивом лесном массиве. Дом-ср…
Земельные участкив Брест, Беларусь
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 52,740
Лот 7067. Звоните для более подробной информации В продаже участок в частном секто…
Земельные участкив Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
€ 1,910
Лот 7065. Звоните для более подробной информации Продается дачный участок в направлении г. Ж…
Земельные участкив Логойский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Логойский сельский Совет, Беларусь
€ 25,915
                   Продаётся участок 10 со…
Земельные участкив Волковичи, Беларусь
Земельные участки
Волковичи, Беларусь
70 м²
€ 74,563
Продается участок на берегу водохранилища Птичь с домом в деревне Волковичи Минского р-на Ми…
Земельные участкив Пересадский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пересадский сельский Совет, Беларусь
€ 1,819
Продается участок 5,77 соток  в С/Т «Патриот-Березка». В частной собственно…
Земельные участкив Швабский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Швабский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 26,370
Продается прекрасный участок 21.6 соток в Логойском районе, деревня Мостище. 45 км от М…
Земельные участкив Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
11 м²
€ 6,547
Земельный участок  в садовом товариществе " Надежда-ИНВ",  рядом с Минск…
Земельные участкив Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,637
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Товариществ…
Земельные участкив Заболотский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продается участок в СТ «Подигрушье». 25 км от МКАД, Смолевичский р-н, Озерицко-С…
Земельные участкив Узденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Узденский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 5,910
Предлагается участок с домом под реконструкцию в д. Заболотье, рядом с городом Узда. Ми…
Земельные участкив Столовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Столовичский сельский Совет, Беларусь
€ 20,914
В продаже два земельных участка для вашего бизнеса в д. Новый Свет. Общая их площадь составл…
Земельные участкив Михановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Михановичский сельский Совет, Беларусь
€ 15,185
Продается участок в живописном хорошем месте в черте коттеджной застройки. Участок в частной…
Земельные участкив Борисов, Беларусь
Земельные участки
Борисов, Беларусь
€ 10,002
Участок с фундаментом в тихом районе по ул. Лазо. Участок ровный и сухой. На участке капитал…
Земельные участкив Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 5,456
Продаются 2 смежных участка по 5 соток каждый (20м*25м). Есть возможность продажи каждого уч…
Земельные участкив Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 8,638
Дачный участок в С/Т «Миловиды 89», 20 км от МКАД. Остановка общественного транс…
Земельные участкив Новодворский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,637
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Приобретая …
Земельные участкив Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 54,467
Вы присматриваете живописное место для строительства дома своей мечты? - Обратите внимание н…
Земельные участкив Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
€ 2,728
Недалеко от деревни в агрогородке Рубежевичи расположена школа, магазины, аптека, церкв…
Земельные участкив Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 31,826
Продажа участка со строением под снос в Брестском районе, Жабинковское направление. Дом 1938…
Земельные участкив Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 4,910
Продается земельный участок с домом в д. Сутоки. Минская обл., Смолевичский р-н, 50 км от МК…

Недвижимость в Беларуси

Беларусь — край озер и лесов, государство в центре Европы. Сегодня тут проживает более 9 миллионов человек. Развитая инфраструктура городов, низкий уровень преступности, красивая природа, гостеприимные белорусы, вкусные местные продукты, территориальная близость к Евросоюзу — все это делает Беларусь привлекательной страной для постоянного проживания.

Как выбрать жилье в Беларуси

В этой стране 6 областей. Если вас интересует приобретение квартиры, то лучше всего выбрать столицу или один из областных центров. В белорусских городах представлены все виды жилья. Тут можно найти 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с ремонтом и без него. Вы можете построить помещение по договору с застройщиком или купить недвижимость в Беларуси на вторичном рынке. Практически в каждом населенном пункте вы найдете как старые обжитые районы с привычными хрущевками и панельными девятиэтажками, так и новостройки с современными планировками. Обратите внимание на то, что в новых районах квартиры зачастую могут продаваться без ремонта.

Стоимость недвижимости в Минске

Жилье в белорусской столице будет стоить дороже, чем в других городах. Обычная 1-комнатная хрущевка обойдется минимум в 40 тысяч долларов. Найти варианты дешевле в Минске вряд ли удастся. При этом предложение квартир на столичном рынке обычно опережает спрос, а значит, покупатель вправе рассчитывать на торг. В итоге разбежка между первоначальной и конечной ценой объекта может достигать внушительных сумм. Продажей недвижимости в Беларуси могут заниматься как профессиональные агенты, так и собственники.

Покупка квартиры в региональных городах

В регионах также можно отыскать привлекательные по цене и качеству постройки: многоквартирный дом, уютную двухэтажку на несколько семей или частную усадьбу. Для того чтобы купить недвижимость в Беларуси, лучше обратиться к проверенному риэлтеру. Он быстро сориентирует вас по ценам в разных частях синеокой, поможет приобрести недвижимость дешевле, разберется с узакониванием перепланировки и другими вопросами.

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