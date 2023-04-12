Купить готовый бизнес в Беларуси

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2 объекта найдено
Готовый бизнес 17 комнатв Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Готовый бизнес 17 комнат
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
17 Количество комнат 1 033 м² Количество этажей 3
€ 549,634
Продаётся действующий  бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Бел…
Готовый бизнесв Гродно, Беларусь
Готовый бизнес
Гродно, Беларусь
1 567 м² Количество этажей 3
€ 1,227,516
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площ…

Регионы с недвижимостью на продажу

Марьина Горка
Боровляны
Молодечно
Папернянский сельский Совет
Смолевичи
Полоцк
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