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Продажа квартир-студий в Беларуси

Чернинский сельский Совет
2
Мозырь
47
Сеницкий сельский Совет
27
Пережирский сельский Совет
1
Острошицкий сельский Совет
3
Волковыск
24
Щомыслицкий сельский Совет
9
Новодворский сельский Совет
15
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3 объекта найдено
Студия 32 767 комнатв Минск, Беларусь
Студия 32 767 комнат
Минск, Беларусь
32767 Количество комнат
€ 20,000
Студия 1 комнатав Мачулищи, Беларусь
Студия 1 комната
Мачулищи, Беларусь
1 Количество комнат 28 м² 2/5 Этаж
€ 29,953
Студия 1 спальняв Минск, Беларусь
Студия 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 7/26 Этаж
€ 87,025
Продаётся стильная VIP- студия в элитном жилом комплексе "D3"! Из панорамных окон …

Параметры недвижимости в Беларуси

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