Купить инвестиционная недвижимость в Беларуси

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Инвестиционная
Минск, Беларусь
540 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Предлагаем принять участие в стоительстве 2-х этажного здания СПА комплекса с бассейном и гр…
Инвестиционная
Минск, Беларусь
1 431 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продаем 2-х этажный частный детский садик с бассейном. Здание пристроено к жилому дому 3Б по…
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