Купить инвестиционная недвижимость в Беларуси

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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Минск, Беларусь
Инвестиционная
Минск, Беларусь
540 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Предлагаем принять участие в стоительстве 2-х этажного здания СПА комплекса с бассейном и гр…
Инвестиционнаяв Минск, Беларусь
Инвестиционная
Минск, Беларусь
1 431 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продаем 2-х этажный частный детский садик с бассейном. Здание пристроено к жилому дому 3Б по…

Регионы с недвижимостью на продажу

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