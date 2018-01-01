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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Беларуси

100 объектов найдено
Офис 1 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 1 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Сдается комфортабельное офисное помещение площадью 66 м2, расположенное в бизнес-центре «Опт…
€12
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Кухня в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
Просторная и стильная двухкомнатная квартира расположена в отличном районе рядом с парком. А…
€360
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/6
Просторная и стильная двухкомнатная квартира расположена в самом сердце столицы. Аккуратн…
€568
Коммерческая 8 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Коммерческая 8 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 196 м²
Количество этажей 6
Предлагаем вашему вниманию просторный офис площадью 195.7 кв. м, расположенный в бизнес-цент…
€12
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кухня, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кухня, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 5/10
Просторная и стильная двухкомнатная квартира расположена в центре Минска.  Квартира состоит …
€474
Магазин с Парковка в Гродно, Беларусь
Магазин с Парковка
Гродно, Беларусь
Площадь 826 м²
Количество этажей 2
Сдаём в аренду большое торговое помещение на ул. Лиможа, 32Б в Гродно, в одном из самых круп…
€6,608
Офис 14 комнат с Wi-Fi, с Кухня в Минск, Беларусь
Офис 14 комнат с Wi-Fi, с Кухня
Минск, Беларусь
Комнаты 14
Площадь 226 м²
Количество этажей 15
Предлагаем вашему вниманию офисное помещение площадью 226 м², расположенное в жилом доме по …
€6
Офис 2 комнаты с Мебель, с Wi-Fi, с Кухня в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты с Мебель, с Wi-Fi, с Кухня
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 10
Предлагаем в аренду административное помещение в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Шорная,…
€9
Офис 1 комната в Минск, Беларусь
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 184 м²
Количество этажей 32
Предлагаем вашему вниманию светлый офис на 16 этаже бизнес-центра класса A, расположенного п…
€13
Склад 10 комнат с Парковка, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Склад 10 комнат с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию производственно-складские помещения от 1500 до 7000 кв. м, распол…
€2
Склад 10 комнат с Парковка, с Wi-Fi в Городокский сельский Совет, Беларусь
Склад 10 комнат с Парковка, с Wi-Fi
Городокский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию производственно-складское помещение от 200 до 1500 кв. м, располо…
€3
Офис 6 комнат с Парковка, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 6 комнат с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 228 м²
Количество этажей 16
Сдаем в аренду офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65Б. Предлаг…
€5
Офис 10 комнат с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 10 комнат с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 121 м²
Количество этажей 9
Предлагаем вашему вниманию офисное помещение площадью 121.4 м2, расположенное в жилом доме п…
€8
Офис 10 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 10 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 191 м²
Количество этажей 4
Предлагаем в аренду 2 офисных блока 65 м2 и 126. 3м2, расположенных по адресу: г. Минск, ул.…
€7
Офис 2 комнаты с Парковка, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
Сдаются в аренду офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65А. Предл…
€5
Офис 3 комнаты с Парковка, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Предлагаем вашему вниманию офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65.…
€5
Офис 1 комната с Парковка, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 1 комната с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Предлагаем вашему вниманию комфортабельное офисное помещение площадью 125 м², расположенное …
€16
Офис 3 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение площадью 197 м², расположенное по а…
€8
Коммерческая 1 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Коммерческая 1 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Предлагаем вашему вниманию помещения под сферу услуг в «Доме быта» по адресу: г. Минск, ул. …
€8
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
Первое заселение! Квартира расположена на видовом 8 этаже современного ЖК "Парк Челюскинц…
€616
Офис 1 комната с Парковка, с Wi-Fi в Минск, Беларусь
Офис 1 комната с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 14 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам офисное помещение 13.5 м², расположенное по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева,…
€8
Офис 4 комнаты с Парковка, с Кондиционер в Минск, Беларусь
Офис 4 комнаты с Парковка, с Кондиционер
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 7
Предлагаем вашему вниманию офисные помещения площадью 38 м² и 93,6 м² расположенные по адрес…
€13
Квартира 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кухня в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кухня
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/9
Просторная и стильная четырёхкомнатная квартира расположена в центре Минска. В квартире о…
€853
Офис 1 комната с Парковка в Минск, Беларусь
Офис 1 комната с Парковка
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию компактный офис площадью 26,4 кв. м, расположенный по адресу: г. …
€5
Офис 1 комната с Парковка в Минск, Беларусь
Офис 1 комната с Парковка
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию комфортабельное офисное помещение площадью 69,8 кв. м, расположе…
€5
Офис 3 комнаты в Минск, Беларусь
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Сдается офисное помещение площадью 103,5 м2, расположенное в административном здании по адре…
€4
Ресторан, кафе в Гродно, Беларусь
Ресторан, кафе
Гродно, Беларусь
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду помещение в историческом центре с развитой инфраструктурой. Помещение распо…
€1,857
Офис 4 комнаты с Парковка, с Кондиционер в Минск, Беларусь
Офис 4 комнаты с Парковка, с Кондиционер
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию просторное офисное помещение площадью 127,7 кв. м, расположенное…
€12
Производство с Парковка, с Компьютер в Гродно, Беларусь
Производство с Парковка, с Компьютер
Гродно, Беларусь
Площадь 1 375 м²
Сдаются в аренду здания и помещения (территория административно-складского комплекса), распо…
€3,094
Магазин 7 комнат в Минск, Беларусь
Магазин 7 комнат
Минск, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Предлагаем в аренду торгово-административные помещения по ул. Тимирязева 28. Помещения распо…
€25