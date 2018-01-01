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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Беларуси
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100 объектов найдено
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Офис 1 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
1
66 м²
7
Сдается комфортабельное офисное помещение площадью 66 м2, расположенное в бизнес-центре «Опт…
€12
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Кухня
Минск, Беларусь
2
1
47 м²
8/9
Просторная и стильная двухкомнатная квартира расположена в отличном районе рядом с парком. А…
€360
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
2
1
59 м²
3/6
Просторная и стильная двухкомнатная квартира расположена в самом сердце столицы. Аккуратн…
€568
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
8
196 м²
6
Предлагаем вашему вниманию просторный офис площадью 195.7 кв. м, расположенный в бизнес-цент…
€12
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Кухня, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
2
1
64 м²
5/10
Просторная и стильная двухкомнатная квартира расположена в центре Минска. Квартира состоит …
€474
Рекомендовать
Магазин с Парковка
Гродно, Беларусь
826 м²
2
Сдаём в аренду большое торговое помещение на ул. Лиможа, 32Б в Гродно, в одном из самых круп…
€6,608
Рекомендовать
Офис 14 комнат с Wi-Fi, с Кухня
Минск, Беларусь
14
226 м²
15
Предлагаем вашему вниманию офисное помещение площадью 226 м², расположенное в жилом доме по …
€6
Рекомендовать
Офис 2 комнаты с Мебель, с Wi-Fi, с Кухня
Минск, Беларусь
2
69 м²
10
Предлагаем в аренду административное помещение в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Шорная,…
€9
Рекомендовать
Офис 1 комната
Минск, Беларусь
1
184 м²
32
Предлагаем вашему вниманию светлый офис на 16 этаже бизнес-центра класса A, расположенного п…
€13
Рекомендовать
Склад 10 комнат с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
10
7 000 м²
4
Предлагаем вашему вниманию производственно-складские помещения от 1500 до 7000 кв. м, распол…
€2
Рекомендовать
Склад 10 комнат с Парковка, с Wi-Fi
Городокский сельский Совет, Беларусь
10
1 500 м²
4
Предлагаем вашему вниманию производственно-складское помещение от 200 до 1500 кв. м, располо…
€3
Рекомендовать
Офис 6 комнат с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
6
228 м²
16
Сдаем в аренду офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65Б. Предлаг…
€5
Рекомендовать
Офис 10 комнат с Wi-Fi
Минск, Беларусь
10
121 м²
9
Предлагаем вашему вниманию офисное помещение площадью 121.4 м2, расположенное в жилом доме п…
€8
Рекомендовать
Офис 10 комнат с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
10
191 м²
4
Предлагаем в аренду 2 офисных блока 65 м2 и 126. 3м2, расположенных по адресу: г. Минск, ул.…
€7
Рекомендовать
Офис 2 комнаты с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
2
48 м²
5
Сдаются в аренду офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65А. Предл…
€5
Рекомендовать
Офис 3 комнаты с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
3
78 м²
7
Предлагаем вашему вниманию офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65.…
€5
Рекомендовать
Офис 1 комната с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
1
126 м²
5
Предлагаем вашему вниманию комфортабельное офисное помещение площадью 125 м², расположенное …
€16
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
1
197 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное помещение площадью 197 м², расположенное по а…
€8
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с Парковка, с Кондиционер, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
1
38 м²
5
Предлагаем вашему вниманию помещения под сферу услуг в «Доме быта» по адресу: г. Минск, ул. …
€8
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2
1
39 м²
8/15
Первое заселение! Квартира расположена на видовом 8 этаже современного ЖК "Парк Челюскинц…
€616
Рекомендовать
Офис 1 комната с Парковка, с Wi-Fi
Минск, Беларусь
1
14 м²
2
Предлагаем вам офисное помещение 13.5 м², расположенное по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева,…
€8
Рекомендовать
Офис 4 комнаты с Парковка, с Кондиционер
Минск, Беларусь
4
132 м²
7
Предлагаем вашему вниманию офисные помещения площадью 38 м² и 93,6 м² расположенные по адрес…
€13
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кухня
Минск, Беларусь
4
2
128 м²
4/9
Просторная и стильная четырёхкомнатная квартира расположена в центре Минска. В квартире о…
€853
Рекомендовать
Офис 1 комната с Парковка
Минск, Беларусь
1
26 м²
2
Предлагаем Вашему вниманию компактный офис площадью 26,4 кв. м, расположенный по адресу: г. …
€5
Рекомендовать
Офис 1 комната с Парковка
Минск, Беларусь
1
70 м²
2
Предлагаем Вашему вниманию комфортабельное офисное помещение площадью 69,8 кв. м, расположе…
€5
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Минск, Беларусь
3
104 м²
3
Сдается офисное помещение площадью 103,5 м2, расположенное в административном здании по адре…
€4
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Ресторан, кафе
Гродно, Беларусь
196 м²
2
Сдаётся в аренду помещение в историческом центре с развитой инфраструктурой. Помещение распо…
€1,857
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Офис 4 комнаты с Парковка, с Кондиционер
Минск, Беларусь
4
1
128 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию просторное офисное помещение площадью 127,7 кв. м, расположенное…
€12
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Производство с Парковка, с Компьютер
Гродно, Беларусь
1 375 м²
Сдаются в аренду здания и помещения (территория административно-складского комплекса), распо…
€3,094
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Магазин 7 комнат
Минск, Беларусь
7
125 м²
15
Предлагаем в аренду торгово-административные помещения по ул. Тимирязева 28. Помещения распо…
€25
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