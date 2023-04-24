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Дома в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
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12 объектов найдено
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Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 53,981
Продаётся дом для круглогодичного проживания! Адрес: д. Столбуновичи, ул. Центральная ❤️ Уни…
Коттедж
Крупица, Беларусь
247 м²
€ 234,038
Высококлассный двухуровневый коттедж в аг. Крупица! Адрес: аг. Крупица, ул. Слуцкая ❤️…
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
304 м²
€ 211,508
Стильный коттедж из бруса на большом участке! Адрес: д. Пятевщина, ул. Радужная ❤️Просторный…
Дом
Пятевщина, Беларусь
52 м²
€ 27,036
Объект представляет собой отличный ровный участок площадью 25 соток с параметрами 100х25 мет…
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 36,047
Дом расположен в 23 км. от МКАД Минская обл., Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Каралино, ул. Л…
Дом
Крупица, Беларусь
270 м²
€ 287,478
Дом для повседневной жизни в самом живописном месте, о котором можно только мечтать! Большой…
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
248 м²
€ 87,866
Продаётся дом для дружной семьи. Современная отличная планировка одноэтажного дома, с целью …
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
161 м²
€ 63,083
Продается коттедж с выгодным расположением, в непосредственной близости от Минска. д. Пятевщ…
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 252,332
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
316 м²
€ 132,474
Заезжай и живи! Все для спокойной жизни! Слуцкое направление, до Минска 22 км,осуществляется…
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 16,221
Продается дом под снос с участком 15 соток. п.Аннополь Участок ровный, квадратной формы, ого…
Дом
Крупица, Беларусь
287 м²
€ 68,490
Продаётся дом в а/г. Крупица ул.Успенкая (17 км от МКАД в Слуцком направлении). Общая площад…
Параметры недвижимости в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
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