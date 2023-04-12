Купить пентхаус в Беларуси

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Горанский сельский Совет
7
Смолевичи
23
Чернинский сельский Совет
2
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47
Сеницкий сельский Совет
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11 объектов найдено
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Пентхаус
Минск, Беларусь
50 м²
Количество этажей 4
€ 140,000
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
15/15 Этаж
Цена по запросу
Лучшее предложение МК Фарфоровый! Пентхаус с южной террасой 37,12м2 на 15 …
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
15/15 Этаж
Цена по запросу
Одна из лучших квартир в Фарфоровом: трехкомнатный пентхаус с террасой 8,53м2, откуда открыв…
Пентхаус 2 спальни
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
15/15 Этаж
Цена по запросу
Двухкомнатный пентхаус с террасой 17,21м2 с великолепным видом на город в доме 3Б по Генплан…
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
14/15 Этаж
Цена по запросу
Одна из лучших квартир комплекса: пентхаус с террасой 37,62м2 на 14 этаже в доме 3Б по Генпл…
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
14/14 Этаж
Цена по запросу
Пентхаус с террасой 8,04м2 в доме 3Б по Генплану в МК ФАРФОРОВЫЙ. Расположен на 14 &nb…
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
15/15 Этаж
Цена по запросу
Великолепный пентхаус с террасой 13,30м2, откуда открывается панорамный вид на город, в доме…
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
15/15 Этаж
Цена по запросу
Пентхаус с террасой 41,46м2 в доме 3Б по Генплану в МК ФАРФОРОВЫЙ. Расположен на 15, п…
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
14/15 Этаж
Цена по запросу
Четырёхкомнатная квартира с террасой 42,18м2 свободной планировки в доме 3Б по Генплан…
Пентхаус 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
6/6 Этаж
€ 250,000
Предлагаются к продаже эксклюзивные апартаменты на первой береговой линии, в курортном компл…
Пентхаус 2 спальни
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
3/2 Этаж
€ 30,230
Приветствую новых собственников 2 –к. квартиры с просторной планировкой на ул. Б…
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