Купить пентхаус в Беларуси

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Тельминский сельский Совет
1
Горанский сельский Совет
7
Смолевичи
23
Чернинский сельский Совет
2
Мозырь
47
Сеницкий сельский Совет
27
Пережирский сельский Совет
1
Острошицкий сельский Совет
3
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11 объектов найдено
Пентхаусв Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
50 м² Количество этажей 4
€ 140,000
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
Пентхаус 3 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м² 15/15 Этаж
Цена по запросу
Лучшее предложение МК Фарфоровый!  Пентхаус с южной террасой  37,12м2 на 15 …
Пентхаус 3 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 15/15 Этаж
Цена по запросу
Одна из лучших квартир в Фарфоровом: трехкомнатный пентхаус с террасой 8,53м2, откуда открыв…
Пентхаус 2 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 2 спальни
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 15/15 Этаж
Цена по запросу
Двухкомнатный пентхаус с террасой 17,21м2 с великолепным видом на город в доме 3Б по Генплан…
Пентхаус 3 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 14/15 Этаж
Цена по запросу
Одна из лучших квартир комплекса: пентхаус с террасой 37,62м2 на 14 этаже в доме 3Б по Генпл…
Пентхаус 3 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 14/14 Этаж
Цена по запросу
Пентхаус с террасой 8,04м2 в доме 3Б по Генплану в МК ФАРФОРОВЫЙ. Расположен на 14  &nb…
Пентхаус 4 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 15/15 Этаж
Цена по запросу
Великолепный пентхаус с террасой 13,30м2, откуда открывается панорамный вид на город, в доме…
Пентхаус 4 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² 15/15 Этаж
Цена по запросу
Пентхаус с террасой 41,46м2  в доме 3Б по Генплану в МК ФАРФОРОВЫЙ. Расположен на 15, п…
Пентхаус 4 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 14/15 Этаж
Цена по запросу
Четырёхкомнатная  квартира с террасой 42,18м2 свободной планировки в доме 3Б по Генплан…
Пентхаус 2 спальнив Минск, Беларусь
Пентхаус 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 6/6 Этаж
€ 250,000
Предлагаются к продаже эксклюзивные апартаменты на первой береговой линии, в курортном компл…
Пентхаус 2 спальнив Гродно, Беларусь
Пентхаус 2 спальни
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 3/2 Этаж
€ 30,230
Приветствую новых собственников 2 –к. квартиры с  просторной планировкой на ул. Б…

Параметры недвижимости в Беларуси

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с бассейном
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