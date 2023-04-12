Купить пентхаус в Беларуси

Пентхаус 2 спальни Минск, Беларусь 2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 15/15 Этаж

Цена по запросу

Двухкомнатный пентхаус с террасой 17,21м2 с великолепным видом на город в доме 3Б по Генплан…