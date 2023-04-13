Купить коттедж в Брестская область, Беларусь

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33 объекта найдено
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Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая. Трехуровневый дом (1…
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 128,156
Продается двухэтажный дом с гаражом в цокольном этаже. г. Брест. Отделка фасада - штукатурка…
Коттедж
Брест, Беларусь
165 м²
€ 108,095
Лот 10323; Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комисси…
Коттедж
Барановичи, Беларусь
282 м²
€ 108,095
Дом в районе ул. 50 лет БССР! * Площадь: общая – 281,6 кв.м., жилая – 197,9 кв.м…
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Каменица Жировецкая, Беларусь
165 м²
€ 146,569
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
268 м²
€ 125,500
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 119,087
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 123,668
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
235 м²
€ 128,248
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Брест, Беларусь
186 м²
€ 116,339
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж
Брест, Беларусь
132 м²
€ 89,774
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем жилой дом в р-не Речицы 1…
Коттедж
Брест, Беларусь
342 м²
€ 65,956
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Просторн…
Коттедж
Брест, Беларусь
189 м²
€ 65,315
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагается Вашему вниманию жилой дом…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Брест, Беларусь
129 м²
€ 114,507
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Пинск, Беларусь
361 м²
€ 45,803
Продается КОТТЕДЖ 3 этажа, г. Пинск, ул. Столярная, 300,6 м.кв., высокий цокольный…
Коттедж
Каменица Жировецкая, Беларусь
160 м²
€ 88,858
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Продаём комфортабельный жилой дом в …
Коттедж
Черни, Беларусь
216 м²
€ 132,827
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем интересный дом, построенны…
Коттедж
Брест, Беларусь
317 м²
€ 114,507
Лот 6558. В продаже дом мансардного типа с цокольным этажом. Стены - блок/пенопласт/кирпич. …
Коттедж
Тельминский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 90,690
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
153 м²
€ 132,828
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж
Кобрин, Беларусь
318 м²
€ 151,149
Предлагается к продаже элитный трёхуровневый коттедж возле реки Мухавец в г.Кобрине. Наружны…
Коттедж
Брест, Беларусь
263 м²
€ 105,255
Продается одноэтажная просторная коробка дома в микрорайоне районе Березовка г. Бреста, год …
Коттедж
Кобрин, Беларусь
134 м²
€ 44,887
Продается незавершенное строительство двухэтажного дома мансардного типа в районе улицы Друж…
Коттедж
Кобрин, Беларусь
297 м²
€ 77,865
Продается двухэтажный коттедж. Дом 1994 г.постройки с просторными комнатами и большим количе…
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Бресте по ул. 4-я Вересковая. Дом 1999 г.п. , 2 эт…
Коттедж
Леснянский сельский Совет, Беларусь
111 м²
€ 114,507
Продажа жилого дома в д. Павлиново! * Площадь: общая – 110,6 кв.м., жилая – 55,7…
Коттедж
Кобрин, Беларусь
118 м²
€ 45,803
Продается двухэтажный коттедж по ул.Добролюбова. Дом 1986 года постройки, имеет два вхо…
Коттедж
Кобрин, Беларусь
175 м²
€ 100,766
Предлагается к продаже замечательный двухуровневый коттедж по ул.Красногвардейской. Это прек…
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