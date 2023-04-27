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Дома в Борисов, Беларусь

99 объектов найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
89 м²
€ 17,202
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
87 м²
€ 20,823
❤️Продаётся экологичный дом, построенный из природного и гипоаллергенного материала - дерева…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
76 м²
€ 47,079
Добротный кирпичный дом в городе Борисове! Адрес: г. Борисов, ул. Панфилова.  ❤️ Дом дл…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
322 м²
€ 58,849
Общая площадь дома 321,5 м2. Развитая инфраструктура: Магазины, аптеки, школы, детские сады,…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
382 м²
€ 122,224
Если Вы мечтаете жить в современном доме и имеете большую семью, то это предложение для Вас!…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 53,416
Продаётся дом с участком в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Витебская. ❤️ Просторный …
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
50 м²
€ 19,827
Продаётся дом на просторном участке в центре Борисова! Адрес: г. Борисов, ул. Даумана ❤️ Дом…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
76 м²
€ 24,897
Готовый дом с участком в г. Борисове! Адрес: г. Борисов, ул. Петряева д. 51 ❤️Продаётся…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
64 м²
€ 37,029
Продаётся  дом в центре старого города.  Рассматриваем так же обмен на 2х комнатну…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
85 м²
€ 27,161
Жить в частном доме - мечта? Любая трёхкомнатная квартира проигрывает этому прекрасному дому…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
36 м²
€ 7,696
Продается (часть дома). недалеко от костела, напротив ДК Состояние жилое, печное отопление, …
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
80 м²
€ 34,856
Дом в живописном месте прямо возле реки и леса для наполнения энергией природы. Дом из сруба…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
73 м²
€ 23,539
Дом в Борисове с баней и гаражом Адрес: г. Борисов, пер. 1-ый Индустриальный. ❤️Просторный о…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
78 м²
€ 28,881
Дом с газовым отоплением в лучшем районе. Свет, вода центральная, газовое отопление в доме, …
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
66 м²
€ 21,638
Продается дом в отличном районе в г. Борисове! Адрес: г. Борисов, пер. 30 лет БССР ❤️Продаёт…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
100 м²
€ 34,404
Продается просторный дом с участком 7,7 сот. по пер. Р. Люксембург. Строение одноэтажное, в …
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
91 м²
€ 29,877
Продается просторный кирпичный дом (5 жилых комнат) в тихом районе города. Дом на 2 входа. У…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
38 м²
€ 23,358
Жилой дом в центре города по ул. 8 марта, недалеко от детской стоматологии.  Дом в хоро…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
102 м²
€ 52,964
Продается дом в Борисове, переулок Мостовой Адрес: Борисов, пер. Мостовой ❤️ В каком доме Вы…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
71 м²
€ 33,498
Внимание!!!                      &nbs…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
69 м²
Цена по запросу
Просторный дом полностью готовый к проживанию. Адрес: Борисов, ул. Фридриха Энгельса.  …
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
73 м²
€ 49,795
Продается большой, добротный дом в уютном, тихом месте города!  Дом из шлакобетона, уте…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
92 м²
€ 36,124
❤️ Дом для круглогодичного проживания с участком 6 соток. Адрес: Борисов, 1-й пер. Пиро…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
80 м²
€ 41,647
Уютный дом  для комфортного  проживания. Удобное расположение, хороший подъезд. От…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
104 м²
€ 29,877
Прекрасный дом у реки! Адрес: Борисов, ул. Красноармейская. ❤️Тёплый, светлый кирпичный дом …
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
59 м²
€ 40,651
❤️ Дом c отличным ремонтом со всеми коммуникациями и позволит заселится в него с первого дня…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
47 м²
€ 7,967
СРОЧНО!  Цена СНИЖЕНА!!! Продается ветхий дом с  участком в центре города.  Д…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
252 м²
€ 74,240
Продается шикарный трехуровневый дом, из белого кирпича. Общая площадь здания-251,7 кв.м/общ…
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Цена по запросу
Внимание ! Продается объект для VIP Идеальное соотношение цена-качество, для обьекта такого …
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
85 м²
€ 18,741
Продается дом в деревне Новосады. Дом расположен на ул. Вокзальная недалеко от станции "…

Параметры недвижимости в Борисов, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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