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Коттеджи в Борисов, Беларусь

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9 объектов найдено
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
€ 61,565
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Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
249 м²
€ 153,006
Продается современный просторный кирпичный дом в три этажа полностью готовый к проживанию со…
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
118 м²
€ 86,009
Внимание в продаже отличный большой коттедж общей площадью 118,4 кв.м. Дом блочный,обшит сай…
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
209 м²
€ 89,631
Продаётся большой дом. Участок 10 соток. Большой гараж с ямой, а также 3 хоз. постройки. На …
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
176 м²
€ 63,375
Продается просторный двухэтажный коттедж на 2 входа 176м кв в лучшем районе города (тихий це…
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
230 м²
€ 52,511
Продается коттедж 2003 г.п общей площадью 230кв.м. для постоянного проживания большой семьи!…
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
84 м²
€ 67,902
ЦЕНА СНИЖЕНА !!! ПРОДАМ 2-этажный коттедж по ул. Янки Мавра район СЕВЕР-2. В дом подведены в…
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
323 м²
€ 80,577
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Комфортный жилой ДОМ с очень удобной планировкой и мебелью:3 жилых уров…
Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
377 м²
€ 149,385
Sell cottage, Borisov, per. Pottery, house 12 There is a large two-story cottage in the quie…

Параметры недвижимости в Борисов, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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