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Виллы около гольф-клуба в Loule, Португалия

Almancil
15
Quarteira
15
Boliqueime
5
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2 объекта найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
$3,50 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
$1,91 млн
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Параметры недвижимости в Loule, Португалия

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