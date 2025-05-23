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Виллы с садом в Loule, Португалия

Almancil
15
Quarteira
15
Boliqueime
5
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5 объектов найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
$3,50 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
$1,91 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
$1,58 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
$1,75 млн
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Вилла в Boliqueime, Португалия
Вилла
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
$2,15 млн
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Параметры недвижимости в Loule, Португалия

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