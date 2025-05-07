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Купить квартиру в Loule, Португалия

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
$707,838
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Квартира в Loule, Португалия
Квартира
Loule, Португалия
Площадь 114 м²
Двухкомнатная квартира с дополнительной комнатой в комплексе всего в 500 метрах от Прайя-да-…
$377,100
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Квартира в Loule, Португалия
Квартира
Loule, Португалия
Площадь 114 м²
Современные и комфортабельные квартиры в комплексе в прекрасном месте - Прайя да Роша в Порт…
$385,365
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
$1,25 млн
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Квартира 4 комнаты в Loule, Португалия
Квартира 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Квартира T3 в закрытом комплексе, расположенная в центре Виламуры. Общая площадь составля…
$771,684
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Типы недвижимости в Loule

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с гаражом
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с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
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