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Пентхаусы в Loule, Португалия

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6 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
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Пентхаус 2 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,20 млн
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Пентхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
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Пентхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
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Пентхаус 2 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€1,79 млн
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Пентхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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