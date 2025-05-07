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Купить квартиру в Loule, Португалия

Quarteira
31
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
$707,838
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
$1,25 млн
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Типы недвижимости в Loule

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Loule, Португалия

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