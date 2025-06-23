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Виллы возле озера в Лиссабоне, Португалия

Cascais
28
Oeiras
14
Torres Vedras
3
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1 объект найдено
Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
$2,80 млн
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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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