  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Лиссабон
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Лиссабоне

Cascais
2
Oeiras
2
Sintra
2
Rio de Mouro
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Показать все Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Sintra, Португалия
от
$1,17 млн
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
Современный дом с 3 люксовыми спальнями в охраняемом кондоминиуме в Албарраке. Просторная гостиная с камином, стильная кухня, приватный сад, полноценный подвал с прачечной и парковкой на 2–3 авто. Кондиционер, качественная отделка и тёплая атмосфера. В кондоминиуме — бассейн, зелёные зоны и …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Показать все Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Лиссабон, Португалия
от
$2,21 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Площадь 272 м²
1 объект недвижимости 1
Подходит для программы GOLDEN VISA 500K Комплекс с отличным расположением в Лиссабоне, новое 16-этажное жилое здание с видом на реку и парк. Этот жилой комплекс предлагает ряд привлекательных вариантов, предназначенных для проживания людей разного возраста. С современным подходом, это …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
272.0
3,52 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
Оставить заявку
Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Показать все Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Estrela, Португалия
от
$641,980
Площадь 116–116 м²
2 объекта недвижимости 2
Infante Residences — это премиальный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Эштрела в центре Лиссабона. Проект включает 45 полностью обновлённых апартаментов с продуманными планировками, высококачественной отделкой, деревянными полами, кондиционерами и полностью оборудованными кух…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Показать все Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Marvila, Португалия
от
$547,885
Год сдачи 2023
Площадь 71–192 м²
7 объектов недвижимости 7
Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир. Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
639,859
Квартира 2 комнаты
154.0
1,17 млн
Квартира 3 комнаты
192.0
1,39 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
Оставить заявку
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Показать все Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Cascais, Португалия
от
$1,52 млн
Площадь 169 м²
1 объект недвижимости 1
Элегантный дом с 3 спальнями в одном из самых спокойных районов Эшторила, всего в нескольких минутах от пляжа Тамариз и набережной Кашкайш. Расположен на двух этажах, включает 3 люкса, просторную гостиную с высоким потолком и ориентацией на юго-запад. Частный сад, бассейн с низкими затратами…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Показать все Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Португалия
от
$1,59 млн
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Эта стильная трёхкомнатная вилла площадью 207 м² полностью отремонтирована с использованием высококачественных материалов и расположена в закрытом кондоминиуме с бассейном в престижном районе Монте Эшторил. Дом включает 3 спальни-сьюты, уютную гостиную с камином, современную кухню, просторну…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Показать все Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Sintra, Португалия
от
$1,30 млн
Площадь 166 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс в престижном и спокойном районе Белоура, Синтра. Современные трёхкомнатные резиденции, построенные в 2021 году, сочетают в себе функциональность и комфорт повседневной жизни. В каждой — 6 ванных комнат/санузлов, просторная планировка и два выделенных парковочных места. Апартам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
166.0
1,29 млн
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Показать все Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Португалия
от
$955,227
Площадь 142 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс в тихом районе PAÇO DE ARCOS, Синтра. Просторные апартаменты с современной отделкой: светлая гостиная с выходом на большую террасу, полностью оборудованная кухня, три спальни с встроенными шкафами и два санузла. В наличии кондиционеры, окна с двойным остеклением, парковочное м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
142.0
956,854
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Показать все Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Barcarena, Португалия
от
$279,935
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 88–161 м²
6 объектов недвижимости 6
Первое здание из 4, осталось всего 6 из 15 квартир. Планируемое завершение строительства - декабрь 2025 года
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.0 – 105.0
410,919 – 446,140
Квартира 3 комнаты
160.0 – 161.0
598,767 – 645,729
Застройщик
Amber PD
Оставить заявку
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Показать все Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Лиссабон, Португалия
от
$831,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 26
Площадь 161–255 м²
3 объекта недвижимости 3
Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование! РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей ч…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
161.0
921,632
Квартира 2 комнаты
184.0
1,68 млн
Квартира 3 комнаты
255.0
1,91 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
Оставить заявку
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Показать все Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Marvila, Португалия
от
$350,646
Год сдачи 2023
Площадь 177 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением. В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато. Кварт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
177.0
1,31 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
Оставить заявку
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Madalena, Португалия
от
$719,319
Год сдачи 2023
Жилой комплекс, расположенный в Алькантаре в Лиссабоне, в районе Bairro da Estrela, предлагает необыкновенное сочетание истории и отдыха. Район Estrela является одним из самых центральных мест в Лиссабоне. С фантастическим панорамным видом и расположением с отличным доступом к центру горо…
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти