  2. Португалия
  3. Cascais
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Cascais

Лиссабон
6
Порту
2
Oeiras
2
Sintra
2
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Cascais, Португалия
от
$1,52 млн
Площадь 169 м²
1 объект недвижимости 1
Элегантный дом с 3 спальнями в одном из самых спокойных районов Эшторила, всего в нескольких минутах от пляжа Тамариз и набережной Кашкайш. Расположен на двух этажах, включает 3 люкса, просторную гостиную с высоким потолком и ориентацией на юго-запад. Частный сад, бассейн с низкими затратами…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Португалия
от
$1,59 млн
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Эта стильная трёхкомнатная вилла площадью 207 м² полностью отремонтирована с использованием высококачественных материалов и расположена в закрытом кондоминиуме с бассейном в престижном районе Монте Эшторил. Дом включает 3 спальни-сьюты, уютную гостиную с камином, современную кухню, просторну…
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
