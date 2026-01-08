  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Oeiras
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Oeiras

Лиссабон
6
Порту
2
Cascais
2
Sintra
2
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Показать все Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Португалия
от
$955,227
Площадь 142 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс в тихом районе PAÇO DE ARCOS, Синтра. Просторные апартаменты с современной отделкой: светлая гостиная с выходом на большую террасу, полностью оборудованная кухня, три спальни с встроенными шкафами и два санузла. В наличии кондиционеры, окна с двойным остеклением, парковочное м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
142.0
951,553
Ассоциация
BitProperty
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Показать все Резиденция The Hill of Oeiras
Резиденция The Hill of Oeiras
Barcarena, Португалия
от
$279,935
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 88–161 м²
6 объектов недвижимости 6
Первое здание из 4, осталось всего 6 из 15 квартир. Планируемое завершение строительства - декабрь 2025 года
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.0 – 105.0
408,642 – 443,669
Квартира 3 комнаты
160.0 – 161.0
595,450 – 642,152
Застройщик
Amber PD
