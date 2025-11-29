Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Albufeira, Португалия

виллы
43
таунхаусы
4
4 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$661,002
$661,002
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$2,31 млн
$2,31 млн
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
$2,31 млн
$2,31 млн
Sky ApartmentsSky Apartments
Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$869,740
$869,740
