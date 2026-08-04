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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Западно-Поморском воеводстве, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Rosnowko, Польша
Квартира
Rosnowko, Польша
Площадь 152 м²
Для аренды просторного пространства площадью 152 м2 для необремененной деловой активности – …
$1,742
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
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Квартира в Rosnowko, Польша
Квартира
Rosnowko, Польша
Площадь 152 м²
Для аренды просторное пространство 152 м2 с парковочным местом 1000 м2 перед зданием и место…
$1,742
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Rosnowko, Польша
Квартира
Rosnowko, Польша
Площадь 152 м²
Для аренды просторное полезную площадь 152 м2 с парковкой 1000 м2 перед зданием
$1,742
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Mazur EstateMazur Estate
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