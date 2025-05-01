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Жильё в Шамотульском повяте, Польша

gmina Duszniki
3
gmina Szamotuly
4
gmina Kazmierz
6
Шамотулы
3
16 объектов найдено
Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$163,998
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Квартира в Mlodasko, Польша
Квартира
Mlodasko, Польша
Площадь 2 235 м²
Продажа: Инвестиционный объект в Молодежске – офисы, производственные и складские помещения,…
$3,57 млн
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Дом в Grzebienisko, Польша
Дом
Grzebienisko, Польша
Площадь 2 385 м²
Продажа РЕЗИДЕНСИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НА ПОЛЕ 2385 М2 В СОВЕЩАНИИ (ГМИНА СПИРИТОВ ГОРОДА ГОРО…
$79,089
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Квартира в Kopanina, Польша
Квартира
Kopanina, Польша
Площадь 6 583 м²
Ищете строительную площадку в красивом районе? Это предложение оправдает ваши ожидания!
$269,899
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Дом в Wielonek, Польша
Дом
Wielonek, Польша
Площадь 150 м²
Я рад представить вам уникальное свойство – дом с чердаком полезности для собственного обуст…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Шамотулы, Польша
Квартира 4 комнаты
Шамотулы, Польша
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Климатическая квартира 114,25 м2 в отличном месте – уникальная возможность в Шамотуле
$121,676
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Дом в Kazmierz, Польша
Дом
Kazmierz, Польша
Площадь 152 м²
Однозначно уникальное свойство – уютный, наземный дом, уединенный от дороги, в глубине больш…
$391,479
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Дом в Sokolniki Male, Польша
Дом
Sokolniki Male, Польша
Площадь 158 м²
Доброе утро, С удовольствием представляем вам уникальное предложение продажи эксклюзивного о…
Цена по запросу
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Квартира в Шамотулы, Польша
Квартира
Шамотулы, Польша
Площадь 121 м²
Продается репрезентативная утилита площадью 121 м2, расположенная на первом этаже низкого бл…
$215,051
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Квартира в Пневы, Польша
Квартира
Пневы, Польша
Площадь 1 157 м²
Эта уникальная вилла в Пневахе в Уль. Ks. Maciejewskiego - настоящая жемчужина, сочетающая р…
$1,45 млн
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Квартира 3 комнаты в Шамотулы, Польша
Квартира 3 комнаты
Шамотулы, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Есть места, где мы чувствуем, что хотим сидеть здесь, отдыхать и... остаться навсегда. Они с…
$100,250
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Квартира в Mlodasko, Польша
Квартира
Mlodasko, Польша
Площадь 17 101 м²
Инвестиционные участки АГ – Млодско, Самотульский, по маршруту ДК92
$1,11 млн
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Дом в Пневы, Польша
Дом
Пневы, Польша
Площадь 104 м²
Продать экстремальный сегмент в частном здании в Пневи. Площадь 104 м2 Дом закончен с необыч…
$198,385
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Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$163,998
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Квартира в Lipnica, Польша
Квартира
Lipnica, Польша
Площадь 383 м²
Продается современное здание офисного склада, расположенное в Липнице, на улице Мун 19, муни…
$843,795
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Квартира 3 комнаты в Radzyny, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzyny, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Продается красивая квартира с собственным садом!
$138,920
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Типы недвижимости в Шамотульском повяте

квартиры
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Параметры недвижимости в Шамотульском повяте, Польша

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