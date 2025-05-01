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Дома в Шамотульском повяте, Польша

gmina Duszniki
3
7 объектов найдено
Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$163,998
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Дом в Grzebienisko, Польша
Дом
Grzebienisko, Польша
Площадь 2 385 м²
Продажа РЕЗИДЕНСИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НА ПОЛЕ 2385 М2 В СОВЕЩАНИИ (ГМИНА СПИРИТОВ ГОРОДА ГОРО…
$79,089
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Дом в Wielonek, Польша
Дом
Wielonek, Польша
Площадь 150 м²
Я рад представить вам уникальное свойство – дом с чердаком полезности для собственного обуст…
Цена по запросу
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Дом в Kazmierz, Польша
Дом
Kazmierz, Польша
Площадь 152 м²
Однозначно уникальное свойство – уютный, наземный дом, уединенный от дороги, в глубине больш…
$391,479
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Дом в Sokolniki Male, Польша
Дом
Sokolniki Male, Польша
Площадь 158 м²
Доброе утро, С удовольствием представляем вам уникальное предложение продажи эксклюзивного о…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Пневы, Польша
Дом
Пневы, Польша
Площадь 104 м²
Продать экстремальный сегмент в частном здании в Пневи. Площадь 104 м2 Дом закончен с необыч…
$198,385
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Etalon Estate Group
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Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$163,998
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Шамотульском повяте, Польша

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