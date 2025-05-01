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Квартиры в Шамотульском повяте, Польша

gmina Szamotuly
4
gmina Kazmierz
4
Шамотулы
3
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9 объектов найдено
Квартира в Mlodasko, Польша
Квартира
Mlodasko, Польша
Площадь 2 235 м²
Продажа: Инвестиционный объект в Молодежске – офисы, производственные и складские помещения,…
$3,57 млн
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Квартира в Kopanina, Польша
Квартира
Kopanina, Польша
Площадь 6 583 м²
Ищете строительную площадку в красивом районе? Это предложение оправдает ваши ожидания!
$269,899
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Квартира 4 комнаты в Шамотулы, Польша
Квартира 4 комнаты
Шамотулы, Польша
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Климатическая квартира 114,25 м2 в отличном месте – уникальная возможность в Шамотуле
$121,676
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Квартира в Шамотулы, Польша
Квартира
Шамотулы, Польша
Площадь 121 м²
Продается репрезентативная утилита площадью 121 м2, расположенная на первом этаже низкого бл…
$215,051
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Квартира в Пневы, Польша
Квартира
Пневы, Польша
Площадь 1 157 м²
Эта уникальная вилла в Пневахе в Уль. Ks. Maciejewskiego - настоящая жемчужина, сочетающая р…
$1,45 млн
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Квартира 3 комнаты в Шамотулы, Польша
Квартира 3 комнаты
Шамотулы, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Есть места, где мы чувствуем, что хотим сидеть здесь, отдыхать и... остаться навсегда. Они с…
$100,250
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Квартира в Mlodasko, Польша
Квартира
Mlodasko, Польша
Площадь 17 101 м²
Инвестиционные участки АГ – Млодско, Самотульский, по маршруту ДК92
$1,11 млн
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Квартира в Lipnica, Польша
Квартира
Lipnica, Польша
Площадь 383 м²
Продается современное здание офисного склада, расположенное в Липнице, на улице Мун 19, муни…
$843,795
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Квартира 3 комнаты в Radzyny, Польша
Квартира 3 комнаты
Radzyny, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Продается красивая квартира с собственным садом!
$138,920
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Параметры недвижимости в Шамотульском повяте, Польша

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