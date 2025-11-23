Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Краков
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Кракове, Польша

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Краков, Польша
Студия 1 комната
Краков, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
LOCATION: We present a studio apartment for rent on Twardowskiego Street in Kraków – near…
$602
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Краков, Польша
Студия 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ОТРЕКОНСТРУКТИВНОМ, ЭЛЕГАНТНОМ ЗДАНИИ в центре Кракова.Квартира в с…
$216,199
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кракове, Польша

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти