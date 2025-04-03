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Жильё в Серадз, Польша

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Серадз, Польша
Квартира 2 комнаты
Серадз, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с интересным предложением квартиры, расположенной в тихом месте в…
$101,929
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Серадз, Польша
Квартира 4 комнаты
Серадз, Польша
Число комнат 4
Площадь 106 м²
Продается просторная, двухэтажная, 4-комнатная квартира площадью 105,6 м2, с 2 балконами, ра…
$261,096
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов