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Дома с садом в Прушковском повяте, Польша

gmina Raszyn
15
gmina Michalowice
4
1 объект найдено
Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
Цена по запросу
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Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Типы недвижимости в Прушковском повяте

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