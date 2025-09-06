Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Куявско-Поморское воеводство
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

gmina Lubicz
65
Торунь
4
Быдгощ
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Mierzynek, Польша
Квартира 1 комната
Mierzynek, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Продается новая, современная, двухкомнатная квартира площадью 53 м2 в Мястечко Вилянув. Ди…
$368,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
inwest.warszawa
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Куявско-Поморском воеводстве

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти