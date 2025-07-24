Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Конин
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Конине, Польша

1 объект найдено
Дом в Конин, Польша
Дом
Конин, Польша
Площадь 220 м²
Дом на продажу - Конин, Улица Венацна Цена: 499 000 злотых Площадь использования: 140 м2 Пло…
$138,189
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Конине, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти