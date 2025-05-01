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Коммерческая недвижимость в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
7
gmina Swarzedz
4
22 объекта найдено
Коммерческое помещение 14 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 14 м²
Познань, Польша
Площадь 14 м²
Место находится в подземном гараже в сдержанном жилом комплексе. Вход в усадьбу и зал открыв…
Цена по запросу
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Магазин 750 м² в Гродзиск-Велькопольский, Польша
Магазин 750 м²
Гродзиск-Велькопольский, Польша
Площадь 750 м²
Добрый день! Приглашаю Вас ознакомиться с предложением о продаже производственно-складского …
$319,866
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Коммерческое помещение 71 м² в Borowiec, Польша
Коммерческое помещение 71 м²
Borowiec, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Продается 3-комнатная квартира со вторичного рынка в Боровце недалеко от Познани. Вы мечтает…
$149,004
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Коммерческое помещение 37 м² в Бук, Польша
Коммерческое помещение 37 м²
Бук, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Вне рынка Квартира в Буке 38 м2 + доля земли (частный гараж и сад) Полная реконструкция крыш…
$69,038
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Магазин 616 м² в Janikowo, Польша
Магазин 616 м²
Janikowo, Польша
Площадь 616 м²
Продается участок земли площадью 616 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова.
$41,316
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Магазин 2 296 м² в Janikowo, Польша
Магазин 2 296 м²
Janikowo, Польша
Площадь 2 296 м²
Продается 3 земельных участка общей площадью 2296 м2 в Яниково недалеко от Познани на улице …
$86,630
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Коммерческое помещение 56 м² в Турек, Польша
Коммерческое помещение 56 м²
Турек, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Вы устали от компромиссов и мечтаете о пространстве, в котором вы можете организовать именно…
$69,038
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Коммерческое помещение 99 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 99 м²
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Приглашаю вас ознакомиться с уникальным предложением продажи квартиры площадью почти 100 м2,…
$223,906
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Коммерческое помещение 191 м² в Оборники, Польша
Коммерческое помещение 191 м²
Оборники, Польша
Площадь 191 м²
Красивое, тихое место на обширных зеленых зонах на окраине Оборники Великопольской. Это, нес…
$207,646
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Магазин 2 157 м² в Вжесня, Польша
Магазин 2 157 м²
Вжесня, Польша
Площадь 2 157 м²
Склад – производство: 1887 кв.м. и административное здание с социальными помещениями 270 кв.м
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 18 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 18 м²
Познань, Польша
Площадь 18 м²
Предлагаем на продажу два парковочных места в современном гараже
$10,929
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Коммерческое помещение 67 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Яркая и просторная 3-комнатная квартира с отдельной кухней общей площадью 67,10 м2, располож…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 70 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 70 м²
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Рекомендую предложение 3-комнатной квартиры, расположенной в Познани в Грюнвальде - ул. Brza…
$239,633
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Офис 526 м² в Познань, Польша
Офис 526 м²
Познань, Польша
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 526 м²
Мы рекомендуем офисное и коммерческое здание площадью 526,70 м2, расположенное в Познани на …
$330,641
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Fox Promotion S.C
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Коммерческое помещение 157 м² в Любонь, Польша
Коммерческое помещение 157 м²
Любонь, Польша
Площадь 157 м²
Планируете ли вы финансировать эту мечту? Позвони нам
$191,919
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Коммерческое помещение 64 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 64 м²
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 64 м²
Вы ищете место для своей семьи? Вы цените хорошее расположение и доступ к зеленым зонам?
$180,991
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Коммерческое помещение 174 м² в Posrednik, Польша
Коммерческое помещение 174 м²
Posrednik, Польша
Площадь 174 м²
Я рад представить вам уникальную жилую недвижимость недалеко от Калиша!
$225,772
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Коммерческое помещение 132 м² в Любонь, Польша
Коммерческое помещение 132 м²
Любонь, Польша
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Если вы планируете финансировать эту мечту, позвоните нам
Цена по запросу
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Магазин 683 м² в Janikowo, Польша
Магазин 683 м²
Janikowo, Польша
Площадь 683 м²
Продается участок земли площадью 683 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$10,662
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Магазин 582 м² в Glinno, Польша
Магазин 582 м²
Glinno, Польша
Площадь 582 м²
⭐️Местонахождение: Nowy Tomyśl, ul. Koskleowa/Wickerowa ⭐️Площадь: 1184 м2, землепользование
$713,034
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Магазин 526 м² в Мосина, Польша
Магазин 526 м²
Мосина, Польша
Площадь 526 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вам нужно больше места для производства или склада для пр…
$586,420
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Магазин 997 м² в Janikowo, Польша
Магазин 997 м²
Janikowo, Польша
Площадь 997 м²
Продается участок земли площадью 997 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$34,652
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Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

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