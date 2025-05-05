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Коммерческая недвижимость в Познани, Польша

7 объектов найдено
Коммерческое помещение 99 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 99 м²
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Приглашаю вас ознакомиться с уникальным предложением продажи квартиры площадью почти 100 м2,…
$221,878
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 64 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 64 м²
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 64 м²
Вы ищете место для своей семьи? Вы цените хорошее расположение и доступ к зеленым зонам?
$179,351
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 70 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 70 м²
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Рекомендую предложение 3-комнатной квартиры, расположенной в Познани в Грюнвальде - ул. Brza…
$237,797
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 18 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 18 м²
Познань, Польша
Площадь 18 м²
Предлагаем на продажу два парковочных места в современном гараже
$10,830
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 14 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 14 м²
Познань, Польша
Площадь 14 м²
Место находится в подземном гараже в сдержанном жилом комплексе. Вход в усадьбу и зал открыв…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Офис 526 м² в Познань, Польша
Офис 526 м²
Познань, Польша
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 526 м²
Мы рекомендуем офисное и коммерческое здание площадью 526,70 м2, расположенное в Познани на …
$330,968
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Fox Promotion S.C
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Коммерческое помещение 67 м² в Познань, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Яркая и просторная 3-комнатная квартира с отдельной кухней общей площадью 67,10 м2, располож…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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