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Магазины в Великопольском воеводстве, Польша

gmina Swarzedz
4
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8 объектов найдено
Магазин 750 м² в Гродзиск-Велькопольский, Польша
Магазин 750 м²
Гродзиск-Велькопольский, Польша
Площадь 750 м²
Добрый день! Приглашаю Вас ознакомиться с предложением о продаже производственно-складского …
$319,866
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Etalon Estate Group
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Магазин 616 м² в Janikowo, Польша
Магазин 616 м²
Janikowo, Польша
Площадь 616 м²
Продается участок земли площадью 616 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова.
$41,316
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Etalon Estate Group
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Магазин 2 296 м² в Janikowo, Польша
Магазин 2 296 м²
Janikowo, Польша
Площадь 2 296 м²
Продается 3 земельных участка общей площадью 2296 м2 в Яниково недалеко от Познани на улице …
$86,630
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Etalon Estate Group
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Магазин 2 157 м² в Вжесня, Польша
Магазин 2 157 м²
Вжесня, Польша
Площадь 2 157 м²
Склад – производство: 1887 кв.м. и административное здание с социальными помещениями 270 кв.м
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Магазин 683 м² в Janikowo, Польша
Магазин 683 м²
Janikowo, Польша
Площадь 683 м²
Продается участок земли площадью 683 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$10,662
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Магазин 582 м² в Glinno, Польша
Магазин 582 м²
Glinno, Польша
Площадь 582 м²
⭐️Местонахождение: Nowy Tomyśl, ul. Koskleowa/Wickerowa ⭐️Площадь: 1184 м2, землепользование
$713,034
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Etalon Estate Group
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Магазин 526 м² в Мосина, Польша
Магазин 526 м²
Мосина, Польша
Площадь 526 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вам нужно больше места для производства или склада для пр…
$586,420
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Etalon Estate Group
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Магазин 997 м² в Janikowo, Польша
Магазин 997 м²
Janikowo, Польша
Площадь 997 м²
Продается участок земли площадью 997 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$34,652
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Etalon Estate Group
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Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

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