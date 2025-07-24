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Квартиры в Metropolis GZM, Польша

Катовице
81
Сосновец
39
Гливице
15
Руда-Слёнская
8
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176 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Катовице, Польша
UP UP
Квартира 2 комнаты
Катовице, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/17
Современная квартира-студия на продажу - Katowice, ul. Góreckiego, Pierwsza DzielnicaМы рады…
$157,793
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира в Хожув, Польша
Квартира
Хожув, Польша
Этаж 2/3
Описаниесобственности
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 4
Description of property Atmospheric premises in a renovated …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Описание недвижимостиИщете безопасное место для парковки автомобиля или хранения важных веще…
Цена по запросу
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Квартира в Бытом, Польша
Квартира
Бытом, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Приглашаем вас ознакомиться с предложением исключительной, просторной …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта Предлагаем взять на себя действующее помещение вместе с договором аренды. Э…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 4
Description of property Furnished apartment in an atmospheri…
Цена по запросу
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Квартира в Gostyn, Польша
Квартира
Gostyn, Польша
Описание объекта недвижимости Предложение только на EstateSt…
Цена по запросу
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Квартира в Бытом, Польша
Квартира
Бытом, Польша
Количество этажей 2
Описание объекта недвижимости(английская версия ниже)Приглашаем Вас ознакомиться с предложен…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/2
Описание недвижимости Меблированная квартира в атмосферном и тихом месте. Предложение только…
Цена по запросу
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Квартира в Руда-Слёнская, Польша
Квартира
Руда-Слёнская, Польша
Количество этажей 2
Описание объекта Двухэтажное здание с множеством возможностей! Эксклюзивное предложение, тол…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/3
Opis nieruchomości Уникальная квартира площадью 62 м2, спроектированная архитектором, отдела…
Цена по запросу
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Квартира в Руда-Слёнская, Польша
Квартира
Руда-Слёнская, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта недвижимости Двухэтажное здание с множество…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/2
Description of property Furnished apartment in an atmospheri…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 16/17
Описание объекта недвижимости Уникальная квартира в престижн…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Opis nieruchomości Сдается в аренду коммерческое помещение, расположенное на первом этаже от…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 3
Opis nieruchomości Климатические помещения в отремонтированном здании! Предложение только на…
Цена по запросу
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Квартира в Семяновице-Слёнске, Польша
Квартира
Семяновице-Слёнске, Польша
Этаж 3/3
Описание объекта недвижимости Арендуйте и наслаждайтесь кажд…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/3
Описание объекта недвижимости Сдается уютная квартира в ухож…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 5/6
Description of property Atmospheric and functional apartment…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Этаж 2/3
Описание объекта недвижимости Уникальное место на карте Глив…
Цена по запросу
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Квартира в Челядзь, Польша
Квартира
Челядзь, Польша
Opis nieruchomości Эксклюзивное предложение, только на EstateStreet. Полностью жилой дом с с…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Metropolis GZM

однокомнатные

Параметры недвижимости в Metropolis GZM, Польша

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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