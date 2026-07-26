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Квартиры в gmina Zadzim, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Wierzchy, Польша
Квартира
Wierzchy, Польша
Площадь 6 186 м²
Продается земля площадью 6186 м2, расположенная в Виержи, муниципалитет Гизалки. Много в сер…
$35,557
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Zadzim, Польша

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