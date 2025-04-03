Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Wolomin
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в gmina Wolomin, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 738 м² в Воломин, Польша
Коммерческое помещение 3 738 м²
Воломин, Польша
Число комнат 1
Площадь 3 738 м²
Этаж 1
Продается действующий свадебный дом, представляющий собой полностью функционирующий бизнес с…
$3,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти