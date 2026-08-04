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Квартиры с видом на море в gmina Wiazowna, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Wiazowna, Польша
Квартира 3 комнаты
Wiazowna, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Жилой комплекс «Wiązowna Forest» на ул. Польной в Вязовне станет современным проектом, котор…
$131,180
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Агентство
Mazur Estate
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Параметры недвижимости в gmina Wiazowna, Польша

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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