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Квартиры в gmina Wiazowna, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Stefanowka, Польша
Квартира 1 спальня
Stefanowka, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/2
Продаются квартиры в новом жилом комплексе, в Stefanówce недалеко от Варшавы, который состои…
$87,235
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Параметры недвижимости в gmina Wiazowna, Польша

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