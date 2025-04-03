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Жильё в gmina Wagrowiec, Польша

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 2 комнаты
Kobylec, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Квартира для продажи в Wągrowiec, для одиноких, семейных или под инвестиции. Приглашаем Вас …
$86,248
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Kobylec, Польша
Дом
Kobylec, Польша
Площадь 119 м²
Низкая цена!!!
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Wagrowiec, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов